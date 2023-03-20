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Сегодня, 15:05

Божович: «У «Спартака» больше всех болельщиков — за них болеет вся Россия!»

Алина Савинова
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Миодраг Божович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович считает, что «Спартак» является самым популярным клубом в России.

«Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто еще? «Зенит» говорит про популярность в TikTok? В этих социальных сетях они могут делать все, что угодно. Вживую видно одно — у «Спартака» больше всех болельщиков — за них болеет вся Россия! По исследованию «Яндекса», «Спартак» — один из самых популярных футбольных клубов страны и входит в топ-20 самых популярных клубов Европы. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что у сине-бело-голубых самая большая армия болельщиков в России, так как питерская команда попала в топ-5 самых популярных клубов мира в соцсети TikTok по итогам сентября 2022 года», — приводит «РБ Спорт» слова Божовича.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 туров. «Зенит» сохраняет лидерство, имея в активе 48 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-za-spartak-boleet-vsya-rossiya/
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
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  • Bes10

    Убогие бомжи, кони и мусора

    20.03.2023

  • Bes10

    А они и обиженкик

    20.03.2023

  • sergey stepanov

    Тебя забыл спросить, когда мне рот открывать и на что! Что в "Эспаньоле" несколько мясных вооюют не говорит абсолютно о всей России, а по флагам на блок-постах видно кто откуда и за кого. Так же как реакция проезжающих их!

    20.03.2023

  • Tito88

    за СВО ты бы свой рот не открывал лучше. С большим уважением отношусь к Арчи (Земля ему пухом), он был всем сердцем за своих "бомжей" , так же как и Крэйзи за "коней" . Если тебе действительно интересно, то поинтересуйся у парней сколько "мясных" в Эспаньоле. Лучше иногда промолчать, чем метлой своей мести пургу.

    20.03.2023

  • Adios Amigos R.

    Больше всего болельщиков Спартака в Санкт-Петербурге. Потом Москва, а затем уже и вся остальная Россия.

    20.03.2023

  • Ed71

    За глупую спесь и агрессию

    20.03.2023

  • Helicopter

    Во времена Божовича так и было.

    20.03.2023

  • sergey stepanov

    Не видел вчерась бледно-розовых цветов на ВЭБ-арене, видимо коленки нализывали?

    20.03.2023

  • Millwall82

    не буду спорить, но скажу что в РФ интересуется спортом (болением) на регулярной основе (а не крупные турниры, ЕК, ОИ, которых не стало) ну % 10 может населения, если не меньше, т.е. 14 млн человек где-то. Остальным до одного места эти спорты, и что там происходит.

    20.03.2023

  • Palacios

    Тсс... Сейчас бомже-бездомные сопли и слюни потекут. У бомжей тактика одна, что и у укролохов - весь мир соткан из них и никого древнее и значимее нет )

    20.03.2023

  • Palacios

    Достаточно посмотреть трибуны любых городов России, где полстадиона приходит в КБ-цветах. И никто в ваших! Я вот в Антарктике тоже видел флажки КБ и ни разу вашего политпроекта. И что это означает? А то, что даже админресурс не способен заставить людей болеть вопреки.

    20.03.2023

  • Да ну на ...

    Что поделаешь - зависть...

    20.03.2023

  • nepomny

    Ну по правде и нанавидят их больше всех.

    20.03.2023

  • sergey stepanov

    Опять, так уж вся Россия? Вот, что значит по "СЭ", где 80% заметок печатается из клуба, где каждый нечаянный выхлоп с пятой точки уже событие Вселенского масштаба! Достаточно посмотреть флаги на блок-постах в зоне СВО, бромантановых флажков практически нет!

    20.03.2023

  • svi_57

    Миодраг, Вы обидели зенитовцев!!

    20.03.2023

    • Генич не собирается идти на фанатскую трибуну ЦСКА в футболке «Спартака» после проигранного Чалову спора

    Генич рассказал, когда может прийти на матч ЦСКА в футболке «Спартака»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
    2
    		 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
    3
    		 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
    4
    		 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
    5
    		 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
    6
    		 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
    7
    		 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
    8
    		 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
    9
    		 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
    10
    		 Урал 20 7 4 9 24-31 25
    11
    		 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
    12
    		 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
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    		 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
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    		 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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    		 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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    30 тур
    1.04 14:00
    Динамо – Сочи
    		 - : -
    1.04 14:00
    Пари НН – Локомотив
    		 - : -
    1.04 16:30
    Спартак – Ахмат
    		 - : -
    1.04 19:00
    Зенит – Урал
    		 - : -
    2.04 14:00
    Кр. Советов – Оренбург
    		 - : -
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    Филипе Силва Малком

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    		 16
    Владимир Писарский

    Владимир Писарский

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    		 14
    П
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    		 9
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