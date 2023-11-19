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Хохлов: «Скучаю ли по работе? Я устал»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в комментарии «СЭ» рассказал, чем занимается сейчас.

В воскресенье, 19 ноября Хохлов принял участие в ретро-матче между «Локомотивом» и ЦСКА.

— Как вам играть под руководством Семина?

— Отлично. Как в старые добрые.

— Не жесткие были подсказы?

— Ну, Юрий Палыч... Это он мягко еще. Он знает, что сказать.

— Всем ли хватает сил?

— Думаю, не всем. Меня точно хватает на 40 минут. Леше Смертину, я думаю, и на все 80 хватит сил. У всех по-разному.

— Вы пропали из инфополя после отставки из «Сочи». Чем вы занимаетесь сейчас?

— Семьей. Отдыхаю. Вы правильно сказали, что я абстрагировался. Взял паузу. Нужно находиться в балансе. Надо отдохнуть. Перезагрузиться. Дальше видно будет.

— Не скучаете по работе?

— На данный момент я устал.

В январе этого года Хохлов вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», а после отставки Бердыева стал главным тренером команды.

47-летний специалист покинул сочинский клуб 17 сентября, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Дмитрий Хохлов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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Рубин – Факел
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