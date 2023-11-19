Хохлов: «Скучаю ли по работе? Я устал»

Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в комментарии «СЭ» рассказал, чем занимается сейчас.

В воскресенье, 19 ноября Хохлов принял участие в ретро-матче между «Локомотивом» и ЦСКА.

— Как вам играть под руководством Семина?

— Отлично. Как в старые добрые.

— Не жесткие были подсказы?

— Ну, Юрий Палыч... Это он мягко еще. Он знает, что сказать.

— Всем ли хватает сил?

— Думаю, не всем. Меня точно хватает на 40 минут. Леше Смертину, я думаю, и на все 80 хватит сил. У всех по-разному.

— Вы пропали из инфополя после отставки из «Сочи». Чем вы занимаетесь сейчас?

— Семьей. Отдыхаю. Вы правильно сказали, что я абстрагировался. Взял паузу. Нужно находиться в балансе. Надо отдохнуть. Перезагрузиться. Дальше видно будет.

— Не скучаете по работе?

— На данный момент я устал.

В январе этого года Хохлов вошел в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», а после отставки Бердыева стал главным тренером команды.

47-летний специалист покинул сочинский клуб 17 сентября, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.