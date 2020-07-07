Генеральный директор «Зенита» положительно оценил работу ВАР в РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о работе системы ВАР в России. Он дал ей положительную оценку.

— Пускай судейством занимаются те, кто предназначен для этого дела, — цитирует Медведева ТАСС. — Я считаю, что ВАР — это положительное явление в нашем футболе, поскольку когда опыт работы с ВАР будет накоплен, то нареканий к нему не будет. ВАР не замена судье, судья по-прежнему принимает решения, но он получает помощника не только в виде видеоматериала, но и судей в ВАР-комнате, которые могут ему подсказать. За конечное решение все равно отвечает главный судья.