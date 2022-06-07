Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:03

Газизов: «Хачатурянц в марте сказал, что вылета из РПЛ не будет»

Газизов заявил, что Хачатурянц обещал, что вылета из РПЛ по итогам сезона-2021/22 не будет
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц обещал, что вылета из РПЛ по итогам сезона-2021/22 не будет.

«Устное обещание руководства РФС о расширении? Не скажу, что это было сказано Дюковым. Но Хачатурянц нам в марте сказал, что вылета не будет. То, что произошло — хорошо, произошло. Здесь отмалчиваться я не могу. Слова Рустема Сайманова — это правда», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.

24 мая, исполком РФС принял решение сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне и отказался от введения моратория на на вылет.

Футбол
РПЛ
ФК Уфа
Ашот Хачатурянц
Шамиль Газизов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
У «Уфы» и «Рубина» есть шанс избежать вылета в ФНЛ? В РФС раскрыли, у каких клубов РПЛ проблемы с лицензированием
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат не расширят, а вернут ли Кубок лиги?
Газизов: «Не знаю, почему мораторий не был установлен. Это было бы честно по отношению к командам РПЛ»
Артем Ребров: «Думал, моментов, как чемпионство, будет много. Пришлось ждать пять лет»
Билялетдинов: «Не слежу за отборочными к ЧМ-2022, домашние турниры для меня важнее»
Геркус считает, что формат Кубка РПЛ будет интересным для болельщиков
На сайте Госуслуг с 4 июля можно будет оформить карту болельщика
Четыре миллиарда на Кубок РПЛ. Колонка Казакова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газизов о вылете «Уфы» из РПЛ: «У меня болит душа. Прошу прощения у болельщиков. Мы обязательно все отыграем»

Газизов: «Мурзагулов с января 2022 года не является работником клуба, не занимался игроками и прочим управлением»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости