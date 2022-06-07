Газизов: «Хачатурянц в марте сказал, что вылета из РПЛ не будет»

Газизов заявил, что Хачатурянц обещал, что вылета из РПЛ по итогам сезона-2021/22 не будет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц обещал, что вылета из РПЛ по итогам сезона-2021/22 не будет.

«Устное обещание руководства РФС о расширении? Не скажу, что это было сказано Дюковым. Но Хачатурянц нам в марте сказал, что вылета не будет. То, что произошло — хорошо, произошло. Здесь отмалчиваться я не могу. Слова Рустема Сайманова — это правда», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.

24 мая, исполком РФС принял решение сохранить действующий формат РПЛ в следующем сезоне и отказался от введения моратория на на вылет.