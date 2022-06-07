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Газизов: «Мурзагулов с января 2022 года не является работником клуба, не занимался игроками и прочим управлением»

Газизов заявил, что Мурзагулов с января 2022 года не является работником «Уфы»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о бывшем председателе попечительского совета клуба Ростиславе Мурзагулове.

«Мурзагулов в свое время был одним из людей, кто был инициатором создания «Уфы». С января 2022 года, после отъезда, он не является работником клуба, не занимался игроками и прочим управлением. Он помогал нам как председатель попечительского совета работать с властью.

У вас вопрос, не лучше ли было бы, чтобы его не было? Лучше бы, чтобы председателем совета директоров клуба был Владимир Владимирович Путин. Но мы не будем так говорить. Глава республики знает, что происходит в клубе, на 100 процентов», — сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ. В стыковых матчах уфимцы проиграли «Оренбургу» (3:4 по сумме двух встреч) и вылетели в ФНЛ-1.

Футбол
РПЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
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Динамо – Сочи
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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