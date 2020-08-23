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Судейство

«Не имеем такого ресурса, чтобы каждую ошибку против «Уфы» разбирали под микроскопом и отстраняли арбитров». Гендиректор башкирского клуба негодует

21:48
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Михаил Вилков. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков высказал «СЭ» свое мнение о работе бригады арбитров под руководством Михаила Вилкова в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (0:1). Башкирская команда осталась в меньшинстве на 39-й минуте после удаления форварда Вячеслава Кротова. Решение принято после вмешательства ВАР.

— Целый ряд непоследовательных судейских решений, причем в сторону одной команды, привели к возмущению наших болельщиков во время матча и после него, — сказал Шайбеков. — Если подсказали арбитру, что Кротова надо было удалять, то почему ВАР промолчал при очевидном «карате» Байрамяна на 82-й минуте? А умышленный удар локтем в лицо Тиллю — это не предупреждение? Конечно, мы не имеем такого ресурса, чтобы каждую ошибку против «Уфы» разбирали под микроскопом и под давлением общественного мнения отстраняли арбитров. (Вячеслав Короткин)

После игры председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» потребовал проверить судью Михаила Вилкова на полиграфе.

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