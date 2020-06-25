Генеральный директор «Уфы»: «Против «Спартака» сыграем основным составом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что против «Спартака» его команда сыграет основным составом. Матч состоится 27 июня на «Открытие Арене». Ранее Газизов сообщил, что у одного игрока «Уфы» выявлен коронавирус, однако тесты остальных футболистов оказались отрицательными.

— Против «Спартака» сыграем основой. Вчера сдавали плановые тесты. Они все отрицательные, — сказал Газизов. (Виталий Айрапетов)