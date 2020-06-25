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Генеральный директор «Уфы»: «Против «Спартака» сыграем основным составом»

25 июня 2020, 14:57
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что против «Спартака» его команда сыграет основным составом. Матч состоится 27 июня на «Открытие Арене». Ранее Газизов сообщил, что у одного игрока «Уфы» выявлен коронавирус, однако тесты остальных футболистов оказались отрицательными.

— Против «Спартака» сыграем основой. Вчера сдавали плановые тесты. Они все отрицательные, — сказал Газизов. (Виталий Айрапетов)

Спартак — Уфа

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