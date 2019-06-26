Гендиректор "Арсенала" – о новом лимите: "Количество легионеров останется прежним, но их качество станет выше"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал "СЭ" изменение лимита на легионеров в чемпионате России. Сегодня, 26 июня, на заседании исполкома РФС было принято решение о введении лимита по схеме "8+17" с сезона-2020/21.

– Полностью поддерживаем решение исполкома, считаем его грамотным и своевременным. Думаю, что общее количество легионеров останется прежним, но уровень этих футболистов станет выше – и клубы начнут более разборчиво относиться к приглашению иностранцев, – заявил Балашов. – Решение принято вовремя, у всех клубов есть год для того, чтобы разобраться с текущими составами команд и трансферной политикой в отношении легионеров. (Иван Торопцев)

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя формула – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии.