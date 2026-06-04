Президент РПЛ Алаев: «Средняя посещаемость прошлого сезона — 13 600 человек»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что средняя посещаемость сезона-2025/26 чемпионата России составила 13 600 человек.

— Средняя посещаемость прошлого сезона — 13 600 человек. Цель на четырехлетний цикл была выше, но не стыдно и эти цифры озвучивать. Мы входим в топ-10 по посещаемости в Европе.

Теперь ставим перед собой более амбициозные задачи. Уверен, несмотря на все сложности, мы их добьемся, — сказал Алаев на сессии «Спорт, бизнес, аудитория: новая экономика партнерства» в рамках ПМЭФ.

«Зенит» стал чемпионом России в прошедшем сезоне. Команда Сергея Семака на 2 очка опередила ставший вторым «Краснодар».

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