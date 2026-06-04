БЕТСИТИ стал титульным партнером московского «Динамо»

Букмекерская компания и столичный клуб подписали договор до 2029 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соглашение начнет действовать с 1 июля.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова и генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

В рамках сотрудничества брендинг БЕТСИТИ появится на груди игровой формы, на шортах и тренировочной экипировке. Помимо этого, брендинг букмекера также будет представлен на домашнем стадионе команды, в игровой зоне и на рекламных позициях.

Также планируется проведение совместных мощных активаций — яркие матчдэи, спецпроекты, промоакции, проекты в сфере лайфстайла, розыгрыши призов и подарков и многое другое.



«Мы искренне рады объявить о сотрудничестве с «Динамо». Столичный клуб — один из самых ярких и амбициозных спортивных проектов в России. Для нас партнерство с «Динамо» — это возможность увеличить свое присутствие в Москве и реализовать масштабные активации для болельщиков. Уверены, что наши совместные проекты порадуют многочисленных поклонников клуба. Ведь нас объединяют общие ценности — любовь к спорту, страсть, азарт и стремление к победе», — заявила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.





«У компании БЕТСИТИ есть история, есть конкурентные преимущества и есть амбиции выйти на лидирующие позиции, что соответствует и амбициям «Динамо». Надеемся, что достичь наших целей вместе нам будет проще. В ближайшие три года нас ждет очень много работы, совместных эмоций и побед», — сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

В 2025 году БЕТСИТИ выиграл две номинации на «Премии РБ» — «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты», а также был признан «Букмекером года» по версии премии «Спорт и Россия».