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БЕТСИТИ стал титульным партнером московского «Динамо»

Павел Пивоваров и Елена Серова.
Фото БЕТСИТИ

Букмекерская компания и столичный клуб подписали договор до 2029 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соглашение начнет действовать с 1 июля.

В церемонии подписания приняли участие генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова и генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

В рамках сотрудничества брендинг БЕТСИТИ появится на груди игровой формы, на шортах и тренировочной экипировке. Помимо этого, брендинг букмекера также будет представлен на домашнем стадионе команды, в игровой зоне и на рекламных позициях.

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Также планируется проведение совместных мощных активаций — яркие матчдэи, спецпроекты, промоакции, проекты в сфере лайфстайла, розыгрыши призов и подарков и многое другое.

«Мы искренне рады объявить о сотрудничестве с «Динамо». Столичный клуб — один из самых ярких и амбициозных спортивных проектов в России. Для нас партнерство с «Динамо» — это возможность увеличить свое присутствие в Москве и реализовать масштабные активации для болельщиков. Уверены, что наши совместные проекты порадуют многочисленных поклонников клуба. Ведь нас объединяют общие ценности — любовь к спорту, страсть, азарт и стремление к победе», — заявила генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова.

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«У компании БЕТСИТИ есть история, есть конкурентные преимущества и есть амбиции выйти на лидирующие позиции, что соответствует и амбициям «Динамо». Надеемся, что достичь наших целей вместе нам будет проще. В ближайшие три года нас ждет очень много работы, совместных эмоций и побед», — сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

В 2025 году БЕТСИТИ выиграл две номинации на «Премии РБ» — «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты», а также был признан «Букмекером года» по версии премии «Спорт и Россия».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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