Источник: «Зенит» подпишет нападающего «Трабзонспора» Аугусто за 20 миллионов евро
«Зенит» завершает сделку по трансферу нападающего «Трабзонспора» бразильца Фелипе Августо, сообщил «Mash на спорте».
По данным источника, 22-летний форвард обойдется сине-бело-голубым в 20 миллионов евро. В ближайшее время Аугусто пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт до конца сезона-2030/31. Зарплата бразильца составит 2,5 миллиона евро в год без учета бонусных выплат.
В сезоне-2025/26 Аугусто забил 15 голов в 40 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.
«Зенит» завершил сезон на первом месте РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 11-й раз.
Источник: «Mash на спорте»
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|0
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|
3
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|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
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|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
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|4
|0
|3
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|
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|1
|5
|1
|7-9
|8
|
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|2
|2
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|
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|4
|2
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|7
|
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|4
|2
|10-12
|7
|
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|1
|3
|3
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|6
|
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|7
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|1
|5
|8-19
|4
|
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|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
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|1
|0
|
|
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|1
|0
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