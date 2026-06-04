Источник: «Зенит» подпишет нападающего «Трабзонспора» Аугусто за 20 миллионов евро

«Зенит» завершает сделку по трансферу нападающего «Трабзонспора» бразильца Фелипе Августо, сообщил «Mash на спорте».

По данным источника, 22-летний форвард обойдется сине-бело-голубым в 20 миллионов евро. В ближайшее время Аугусто пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт до конца сезона-2030/31. Зарплата бразильца составит 2,5 миллиона евро в год без учета бонусных выплат.

В сезоне-2025/26 Аугусто забил 15 голов в 40 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

«Зенит» завершил сезон на первом месте РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в 11-й раз.

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