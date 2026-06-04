Болотова — о состоянии здоровья Кудряшова после ДТП: «Зашили глубокую рваную рану. Ему уже снится, как он играет»

Представитель экс-футболиста сборной России Федора Кудряшова Елена Болотова рассказала «СЭ» о состоянии здоровья футболиста после ДТП.

«С Федором все хорошо, он дома. Операция прошла хорошо, связки целы, сухожилия тоже. Просто рваная рана была глубокая, которую зашили. Федор уже собирается через какое-то время возобновить тренировки и готовиться к выступлению в Медиалиге. Ему уже снится, видимо, как он играет за 2Drots, поэтому ждем», — сказала Болотова «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Мотоцикл спортсмена столкнулся с машиной скорой помощи. Футболист получил травму левого предплечья. Ему понадобилась госпитализация.

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