Генеральный директор «Спартака» Мележиков прокомментировал ничью с «Пари НН»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о ничьей красно-белых в матче против «Пари НН» (0:0) в 29-м туре РПЛ.

— Результат плохой. Нужно было брать свои очки, — сказал Мележиков. Видели, что была непростая игра. «Пари НН» должен быть доволен собой.

Были ли к Соболеву санкции после дисквалификации? Это внутренняя кухня. Не хватило ли его сегодня? Наверное.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко. В последнем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».