Генеральный директор "Сочи": "Контракт с Заболотным рассчитан на 2 года"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал "СЭ" переход в клуб 28-летнего нападающего "Зенита" Антона Заболотного.

– Антон перешел к нам, контракт с ним рассчитан на 2 года, – сказал Рубашко. – Переговоры шли достаточно долго. Теперь все зависит от игрока, от того, как он себя проявит. Мы подписали Заболотного для того, чтобы он усилил нашу команду, посмотрим, что он покажет на поле.



В минувшем сезоне Заболотный принял участие в 30 играх "Зенита". На его счету три забитых мяча и четыре результативные передачи. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.



В текущем сезоне нападающий провел три матча за "Зенит-2" в первенстве ПФЛ, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. (Иван Торопцев)

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