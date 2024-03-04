В «Зените» отрицательно относятся к введению налога на легионеров: «Мы же не в доме терпимости»

В «Зените» отрицательно относятся к введению налога на легионеров

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном введении в РПЛ налога на легионеров.

«Отношение к налогу на легионеров категорически отрицательное. Почему? Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти сборы и платежи абсолютно неуместны», — сказал Медведев «СЭ».

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч — за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.