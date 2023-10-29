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Сегодня, 16:21

Гендиректор «Пари НН»: «Два незабитых пенальти — футбольная магия, но она не происходит сама по себе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Сочи» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

«Двойной валидольный матч! Могу так про себя сказать. Очень важные домашние три очка. Пока все давали прогнозы на разные исходы, команда не обращала на это внимание. В том числе на победу «Сочи» над «Уралом». Команда сделала свою работу. Все переживали. В наши ворота дважды били пенальти и дважды не забили. Это футбольная магия! Но она не происходит сама по себе, а лишь тогда когда все работают. Мы работаем!» — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

На 63-й минуте защитник «Сочи» Ваня Дркушич не забил пенальти. Вратарь «Сочи» Артур Нигматуллин ногой отразил мяч. На 90+3-й минуте полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа мог сравнять счет, но не реализовал 11-метровый удар. Он пробил выше ворот.

«Пари НН» набрал 20 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» находится на последнем, 16-м, месте (9 очков).

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РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
8
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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