Стало известно, когда «Динамо» подаст жалобу в ФИФА по делу Норманна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о ходе продвижения дела экс-полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна.

«Жалоба в ФИФА будет подана в понедельник», — сказал Пивоваров «СЭ».

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. 3 ноября президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб обратился в CAS.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за «Динамо» 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За «Ростов» норвежец выступал с 2019 по 2023 год.