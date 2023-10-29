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Сегодня, 16:35

Нигматуллин — о возможном увольнении Абаскаля: «Под ним тренерский мостик очень шатается!»

Нигматуллин высказался о шансах Абаскаля остаться на посту главного тренера «Спартака»
Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о шансах Гильермо Абаскаля остаться на посту главного тренера «Спартака».

«У Абаскаля потерян контакт с российскими игроками. Раньше я видел недочеты в менеджменте, сейчас вижу, что надо подправить чисто футбольное, а это тренерский мостик, который очень сильно шатается под Абаскалем. Если поменяют его, то зимой, чтобы новый тренер начал с предсезонной подготовки. После матча с ЦСКА у Абаскаля была отсрочка, но его уход рано или поздно случится, решительные действия назревают», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru

28 октября «Спартак» проиграл «Факелу» в гостевом матче 13-го тура чемпионата РПЛ (0:2). На данный момент команда занимает 4-е место в турнирной таблице (20 очков).

Под руководством Абаскаля «Спартак» провел 60 матчей во всех турнирах, одержал 31 победу, 13 игр завершились вничью, потерпел 16 поражений.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-so-spartakom-proizoshyol-abaskal-trenerskii-mostik-ochen-shataetsya-299988/
Руслан Нигматуллин
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Грулев из-за травмы больше не сыграет за «Динамо» в этом году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
8
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 1 : 0
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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