Леонченко — о результатах «Локомотива»: «Независимо от результата, качество игры меня не устраивает»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко оценил выступление команды на старте сезона.
— Неудачный старт сезона. Сегодняшний матч не принес желаемого результата. Независимо от него, качество игры меня не устраивает.
— Вам не кажется, что два очка за пять туров — это повод для отставки?
— Нет. Мы делаем все, чтобы исправить ситуацию.
— Есть ли какая-то точка невозврата?
— Когда такая точка будет, мы примем решение. Особенно за прошедшую неделю была проведена большая работа в тренерском штабе.
— Циннбауэр получил больше полномочий?
— Мы говорим о качестве игры мы не отказывается от выбранного направления. Прагматизма и надежности нам не хватает.
После пятого тура красно-зеленые идут на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Локомотив» играет в гостях с «Химками».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|3
|2
|0
|11-2
|11
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|12-5
|10
|
4
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|4-12
|3
|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|2 : 1
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0