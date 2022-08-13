Леонченко — о результатах «Локомотива»: «Независимо от результата, качество игры меня не устраивает»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко оценил выступление команды на старте сезона.

— Неудачный старт сезона. Сегодняшний матч не принес желаемого результата. Независимо от него, качество игры меня не устраивает.

— Вам не кажется, что два очка за пять туров — это повод для отставки?

— Нет. Мы делаем все, чтобы исправить ситуацию.

— Есть ли какая-то точка невозврата?

— Когда такая точка будет, мы примем решение. Особенно за прошедшую неделю была проведена большая работа в тренерском штабе.

— Циннбауэр получил больше полномочий?

— Мы говорим о качестве игры мы не отказывается от выбранного направления. Прагматизма и надежности нам не хватает.

После пятого тура красно-зеленые идут на 13-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Локомотив» играет в гостях с «Химками».