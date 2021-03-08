Генеральный директор «Краснодара» ответил на призывы уволить Мусаева

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с заявлением в связи с призывами к отставке главного тренера команды Мурада Мусаева.

«Мнения столичных журналистов и аналитиков в данном случае нас не очень сильно беспокоят, — приводит слова «Хашига» Чемпионат. — А нашим болельщикам я хотел бы напомнить, что мы за последние три года два раза были бронзовыми призерами, практически всегда удачно выступали в групповых этапах Лиги Европы. Более того, в год пандемии, в борьбе с болезнью и травмами, наш клуб впервые в его короткой истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. И считаем, что достойно там выступил, выйдя по итогам в «евровесну». И во всём этом есть безусловная заслуга Мурада Мусаева. Мусаева и игроков команды. Как и в том, что происходит сейчас. Так что не нужно разделять ответственность между тренером и игроками, они вместе выигрывают и проигрывают. Так вот, если вам нужна официальная позиция руководства клуба: Мурад Мусаев, даже если проиграет все оставшиеся до конца чемпионата игры, уволен не будет и продолжит работу с командой».

Напомним, накануне «Краснодар» в матче 21-го тура РПЛ рекордно проиграл «Спартаку» со счетом 1:6. Команда занимает восьмое место в таблице.