В понедельник, 8 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге железнодорожники обыграли соперника со счетом 1:0. С 2017 года команды чередуют победы между собой в каждом чемпионате страны.

Следить за матчем «Арсенал» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Локомотив»