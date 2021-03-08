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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — «Локомотив»: где смотреть матч и во сколько начало

12:30
«Арсенал» на своем поле примет «Локомотив». Фото ФК «Арсенал» Тула
«Арсенал» на своем поле примет «Локомотив». Фото ФК «Арсенал» Тула
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В понедельник, 8 марта, состоится матч 21-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Арсенал» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге железнодорожники обыграли соперника со счетом 1:0. С 2017 года команды чередуют победы между собой в каждом чемпионате страны.

Следить за матчем «Арсенал» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Локомотив»

Арсенал Т — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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