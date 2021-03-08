Экс-аналитик «Зенита» объяснил свой уход в «Рубин»

Бывший аналитик «Зенита» Никита Васюхин в интервью «СЭ» рассказал о причинах перехода в «Рубин». В Казани он будет заниматься подготовкой к соперникам, анализом и селекцией.

— Никита, как возник вариант с твоим переходом в «Рубин»?

— Через общих знакомых я познакомился с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким и спортивным директором Олегом Яровинским, мы пообщались. Мне показалось интересным то, что они предложили. Я уже раздумывал над каким-то переходом. В «Зените» рабочий процесс немного приелся, не было возможности организовать аналитический отдел, который одновременно совмещал бы в себе анализ своей команды, соперника и селекцию. А в «Рубине» постараемся это реализовать.

В клубе в очень плотной связке работают главный тренер и спортивный директор. Если в «Зените» ты контактируешь либо с тренером, либо со спортивным директором, то в «Рубине» — одновременно с обоими. Это очень удобно, когда ты и с тренером каждый день взаимодействуешь, знаешь, какие у него требования к игрокам на каждой позиции, и со спортивным директором в полном контакте.

— Почему в «Зените» у тебя было по-другому?

— Со спортивным директором я общался, но у него с тренером не было таких же хороших отношений, как здесь, в «Рубине». Тут они работают в плотной связке, а в «Зените», на мой взгляд, Семак и Рибалта не всегда находили общий язык. Иногда было тяжело понять, что мы ищем конкретно, какие требования у них к игрокам. Мы просто пытались найти хорошего футболиста. А в «Рубине» мне более понятно, что от меня требуется.

(Владислав Зимагулов)