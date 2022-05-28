Генеральный директор «Динамо»: «Реализация пива на стадионе могла бы стимулировать посещаемость»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о введении закона о продаже пива на стадионах.

— Почему запретили продавать пиво на последнем матче против «Сочи»?

— Существует юридическая неопределенность по этому вопросу. И разные точки зрения. К следующему сезону мы выработаем позицию по продаже пива. Мы считаем, что реализация пива на стадионе могла бы стимулировать посещаемость и более комфортный формат времяпровождения. У нас есть свои расчеты, мы считаем и матчевую выручку. Для клуба это, естественно, плюс.

— Будет ли «Динамо» участвовать в каком-либо летнем турнире?

— Мы пока не подтвердили участия ни в одном из турниров. Непонятен календарь, будут еврокубки или нет.