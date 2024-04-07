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Личка об ошибках Лещука: «Сказал ему, что не все бывает розовым. Удары были легкими»

Личка рассказал о диалоге с Лещуком после ошибок в игре со «Спартаком»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о диалоге с вратарем Игорем Лещуком после ошибок в матче со «Спартаком» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

«Лещук? Когда я пришел в раздевалку, поблагодарил всех за отношение к игре. Отдельно я сказал Игорю, что в жизни не все бывает розовым. К сожалению, эти два гола идут вратарю. Эти два удара очень легкие. К сожалению, получилось так, как получилось. Это было два подарка «Спартаку». До этого они не могли нас загрузить», — сказал Личка.

Победу красно-белым принес дубль Александра Соболева. Нападающий красно-белых отличился на 74-й и 88-й минутах. Оба раза он успел на отскок после ошибок Лещука.

Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
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Оренбург – Рубин
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Спартак

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Спартак

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