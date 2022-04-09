Бабаев: «Не знаю, о чем будут говорить на исполкоме РФС»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:4) высказался по поводу продления контрактов с игроками и предстоящего исполкома РФС.

— «Зенит» уже сейчас продлевает российских игроков. Вас это не удивляет?

— Наверное, у них какие-то другие решение. Мне сложно сказать. Они что-то знают? Не думаю. Может, у них более четкое понимание по бюджету.

— На следующей неделе будет заседание Исполкома РФС, где не будет ни одного представителя клубов. Вас это не удивляет?

— Вчера об этом узнал из прессы. Сложно мне это как-то прокомментировать. Не знаю, о чем будут говорить. Мы обсуждали, что нужно поднимать вопрос — что делать, если не будет участия в еврокубках. Как быть, если сборная не будет допущена до соревнований. Пока никакой конкретики нет.

— Игроки, у которых не истекает контракт, могут ли начаться переговоры о понижении зарплаты?

— На данный момент нет. Мы выплачиваем зарплату в полном объеме. Исходим из того, что ситуация стабилизируется и мы сможем обеспечить доходную часть бюджета. В ближайшей перспективе об этом речь не идет.