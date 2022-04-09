Бабаев рассказал о переговорах с футболистами ЦСКА, у которых истекают контракты

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с футболистами команды, у которых истекают контракты.

— Переговоры по контрактам начались?

— Со всеми есть понимание. Я уверен, что не будет никаких сложностей. Ставить ребят в положение либо так, либо не так — это неправильно. Есть много вопросов, которые косвенно влияют. Мы решили, что правильнее не пытаться предугадать, а немного подождать. Переговоры ведутся, но мы немного взяли паузу до стабилизации ситуации.

— Игроки, у которых заканчиваются контракты, понимают, что из-за отсутствия еврокубков и сложившейся экономической ситуации им придётся упасть в зарплате?

— Наверняка это все понимают. У игроков, например, контракты были привязаны к валюте.

У ЦСКА по окончании сезона-2021/22 заканчиваются контракты с Игорем Акинфеевым, Кириллом Набабкиным, Хердуром Магнуссоном и Ильзатом Ахметовым.