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Судейство

Сегодня, 13:00

Айдамиров — о заявлении Федорищева: «Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями»

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«Думаю, если он это заявил, то у него должны быть какие-то данные или факты. Никто не против, чтобы у нас судейство было идеальным, футболисты играли лучше. Знаете, что касается судейства, на заборе тоже много что написано, подходишь, а он деревянный. Если есть факты — надо о них говорить. В этом сезоне столько результативных ошибок против нашей команды. Мы же не кричим об этом на каждом углу. Если бы мы были замечены в таких (судейских) делах, наверное, столько бы ошибок против нас не было. Единственный раз сейчас ошибки появились в нашу сторону в игре с «Крыльями Советов», — сказал Айдамиров «СЭ».

По данным чиновника, на коррупцию в российском футбольном судействе тратится 500 миллионов рублей в год.

Александр Абустин

ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Динамо Мх – Факел
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1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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Алексей Батраков

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Маркус Вендел

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Бителло

Динамо

 6
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Зенит

 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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 7 1 1
Данила Прохин

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