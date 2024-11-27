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Сегодня, 14:05

Безруков считает, что Даку сильнее Кордобы

Камила Абдурахманова
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Футболист «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос, кто сильнее — его одноклубник Мирлинд Даку или нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

«Кто сильнее — Даку или Кордоба? У них с Джоном одинаковое количество голов. Сложно сказать, кто из них сильнее. Они играют в разных командах, которые отличаются по стилю. Мы знаем потенциал Даку, а с Кордобой не тренируемся. Даку сильнее Кордобы», — сказал Безруков «РБ Спорт».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кордобы в 14 миллионов евро, а Мирлинда Даку — в 6 миллионов.

Источник: «РБ Спорт»
Джон Кордоба
Мирлинд Даку
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

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 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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