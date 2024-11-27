Первак заявил, что Станкович вернулся к рабочей схеме

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ (5:2).

— «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 5:2. Это был лучший матч красно-белых при Станковиче?

— Думаю, что да. Но в футбол играют две команды. Если у «Спартака» был лучший день, то в «Локомотиве», получается, худший. Может, какая-то тенденция. Я посмотрел, что после матчей сборных «Локомотив» второй раз играет не слишком здорово.

— Мы ругали Станковича за его решения после матча первого круга «Локомотив» — «Спартак».

— А справедливости ради, получается, что Станкович переобулся. Он вернулся к старой схеме, которая работает. Это самое правильное решение. Квалификация футболистов «Спартака» — в тройке, в пятерке точно. Играть нужно этим составом — вот и все. Станкович пришел в команду, которая называется «Спартак». Если он ниже уровнем как тренер, значит, ему надо срочно расти. Если он выше уровнем, значит, надо этот уровень держать, — сказал Первак «РБ Спорт».