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Сегодня, 11:45

Первак заявил, что Станкович вернулся к рабочей схеме

Камила Абдурахманова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» в 16-м туре РПЛ (5:2).

— «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 5:2. Это был лучший матч красно-белых при Станковиче?
— Думаю, что да. Но в футбол играют две команды. Если у «Спартака» был лучший день, то в «Локомотиве», получается, худший. Может, какая-то тенденция. Я посмотрел, что после матчей сборных «Локомотив» второй раз играет не слишком здорово.

— Мы ругали Станковича за его решения после матча первого круга «Локомотив» — «Спартак».

— А справедливости ради, получается, что Станкович переобулся. Он вернулся к старой схеме, которая работает. Это самое правильное решение. Квалификация футболистов «Спартака» — в тройке, в пятерке точно. Играть нужно этим составом — вот и все. Станкович пришел в команду, которая называется «Спартак». Если он ниже уровнем как тренер, значит, ему надо срочно расти. Если он выше уровнем, значит, надо этот уровень держать, — сказал Первак «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
Деян Станкович
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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