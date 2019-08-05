Гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг конфликт фанатов с Малкомом

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил РИА "Новости", что между бразильским форвардом клуба Малкомом и фанатами не было никакого конфликта.

Сообщения об инциденте возникли после субботнего матча 4-го тура РПЛ между чемпионом России и "Краснодаром" в Санкт-Петербурге (1:1). 22-летний бывший нападающий "Барселоны" дебютировал в этой игре в составе петербургского клуба, по ходу второго тайма заменив Алексея Сутормина.

Издание The Sun и другие иностранные СМИ растиражировали сообщение, что во время игры на фанатском секторе "Зенита" появился баннер, который носит расистские намеки.

"Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит", – сказал Медведев РИА "Новости".

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj – FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 4, 2019

Малком перешел в "Зенит" на минувшей неделе. Бразилец подписал контракт с петербургским клубом на 5 лет. При этом "Барселона" назвала сумму сделки: 40 миллионов евро плюс еще 5 в качестве возможных бонусов.