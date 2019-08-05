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Гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг конфликт фанатов с Малкомом

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил РИА "Новости", что между бразильским форвардом клуба Малкомом и фанатами не было никакого конфликта.

Сообщения об инциденте возникли после субботнего матча 4-го тура РПЛ между чемпионом России и "Краснодаром" в Санкт-Петербурге (1:1). 22-летний бывший нападающий "Барселоны" дебютировал в этой игре в составе петербургского клуба, по ходу второго тайма заменив Алексея Сутормина.

Издание The Sun и другие иностранные СМИ растиражировали сообщение, что во время игры на фанатском секторе "Зенита" появился баннер, который носит расистские намеки.

"Не было никакого конфликта. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит", – сказал Медведев РИА "Новости".

Малком перешел в "Зенит" на минувшей неделе. Бразилец подписал контракт с петербургским клубом на 5 лет. При этом "Барселона" назвала сумму сделки: 40 миллионов евро плюс еще 5 в качестве возможных бонусов.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190804/1557160579.html

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