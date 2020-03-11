Гендиректор «Тамбова»: «Чемпионат надо проводить при пустых трибунах»

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о проведении матчей без зрителей из-за коронавируса.

— Никаких распоряжений от минспорта (о проведении матчей без зрителей) мы не получали, — заявил Худяков. — В апреле мы играем с «Зенитом», и на нее пришло бы около 25 тысяч. На остальных — с «Крыльями», «Ахматом» и «Сочи» придет меньше пяти тысяч. Нас это устроит. Крупные финансовые потери понесут «Спартак», «Зенит» и другие топ-клубы, у которых больше половины стадиона приходят по абонементам. Как же из них на стадионы попадут пять тысяч? Ведь в это число входят и стюарды, охрана и сами команды. Болельщики вправе подать в суд.

— Аналогичная ситуация — у многих европейских клубов.

— Видели, как вчера в Валенсии народ собрался у стадиона и поддерживал команду из-за пределов стадиона? Разве это не массовое скопление? В ситуации с коронавирусом безопасность — превыше всего. Пять тысяч — это очень много людей. А почему не семь, десять или три?

— Как нужно поступить у нас?

— Лично я считаю, что надо проводить чемпионат при пустых трибунах, чтобы всех по максимуму защитить. Иначе будет неправильно, если кто-то сможет присутствовать, а кто-то нет. (Евгений Белоусов)