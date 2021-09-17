Гендиректор «Спартака» рассказал, почему не состоялись переходы Скири, Габриэла и Глебова

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью Sport 24 рассказал об интересе клуба к полузащитникам Эйе Скири, Габриэлу и Даниле Глебову.

— Что за история с опорным полузащитником Габриэлом, которого по слухам просил Витория? Также писали про Скири из «Кельна».

— Скири рассматривался давно — еще в августе прошлого года, но его кандидатуру забраковал селекционный отдел. Затем в феврале нынешнего года мы вернулись к кандидатуре, но в выборе между ним и Хендриксом спортивный департамент остановился на Хендриксе. Что касается Габриэла, то вариант с арендой существовал, но нас смутила комиссия, которую запросила сторона игрока, а, самое главное, легионерские позиции к концу августа были заняты. Приобретение защитника было в приоритете для тренера. После ухода Крала, который был согласован с Руем, была освобождена одна легионерская позиция, и ее занял Кофрие.

— Интерес к полузащитнику «Ростова» Глебову — правда?

— В это трансферное окно его покупка не состоялась, так как «Ростов» продал Норманна. У них остался один Глебов на позиции.