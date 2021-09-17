Гендиректор «Спартака» рассказал, почему не состоялись переходы Скири, Габриэла и Глебова
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью Sport 24 рассказал об интересе клуба к полузащитникам Эйе Скири, Габриэлу и Даниле Глебову.
— Что за история с опорным полузащитником Габриэлом, которого по слухам просил Витория? Также писали про Скири из «Кельна».
— Скири рассматривался давно — еще в августе прошлого года, но его кандидатуру забраковал селекционный отдел. Затем в феврале нынешнего года мы вернулись к кандидатуре, но в выборе между ним и Хендриксом спортивный департамент остановился на Хендриксе. Что касается Габриэла, то вариант с арендой существовал, но нас смутила комиссия, которую запросила сторона игрока, а, самое главное, легионерские позиции к концу августа были заняты. Приобретение защитника было в приоритете для тренера. После ухода Крала, который был согласован с Руем, была освобождена одна легионерская позиция, и ее занял Кофрие.
— Интерес к полузащитнику «Ростова» Глебову — правда?
— В это трансферное окно его покупка не состоялась, так как «Ростов» продал Норманна. У них остался один Глебов на позиции.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-09-16-chto-proiskhodit-v-spartake-kogo-kupyat-uvolyatli-ruya-vitoriyu-kto-budet-sportivnym-direktorom
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Олег Орлов
В Спартаке кучу народа сидят и получают деньги. Отдачи с них ноль.
17.09.2021