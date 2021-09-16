В «Спартаке» отреагировали на информацию о новом контракте Бакаева

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев рассчитывает на два миллиона евро в год по новому контракту.

«Клуб готовит игроку предложение о продлении контракта, — сказал Зеленов. — Условия раскрывать, разумеется, не будем. Комментировать слухи о требованиях со стороны игрока тоже».

По информации Metaratings, Бакаев хотел бы зарабатывать в «Спартаке» два миллиона евро в год по новому соглашению. Действующий контракт 25-летнего игрока истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Бакаев провел десять матчей за красно-белых и забил один мяч. Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.