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Макарчук не перешел в «Спартак» из-за чрезмерных амбиций игрока и агента

06:36
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью Sport 24 рассказал, почему клуб не подписал летом защитника «Балтики» Артема Макарчука.

— Писали, что у Ларссона было предложение от «Вольфсбурга». Почему трансфер не состоялся?

— Мы не вели переговоры по его продаже.

— Действительно ли был интерес к защитнику «Балтики» Макарчуку? Об этом писали в СМИ.

— Интерес был. Более того, этого кандидата мы называли главному тренеру, но трансфер не сложился. Прежде всего, из-за чрезмерных амбиций игрока и агента. Покупка Макарчука не была приоритетом, поэтому мы спокойно отказались от этого трансфера.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-09-16-chto-proiskhodit-v-spartake-kogo-kupyat-uvolyatli-ruya-vitoriyu-kto-budet-sportivnym-direktorom

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Евгений Козинов все материалы автора

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