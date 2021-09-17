Макарчук не перешел в «Спартак» из-за чрезмерных амбиций игрока и агента

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в интервью Sport 24 рассказал, почему клуб не подписал летом защитника «Балтики» Артема Макарчука.

— Писали, что у Ларссона было предложение от «Вольфсбурга». Почему трансфер не состоялся?

— Мы не вели переговоры по его продаже.

— Действительно ли был интерес к защитнику «Балтики» Макарчуку? Об этом писали в СМИ.

— Интерес был. Более того, этого кандидата мы называли главному тренеру, но трансфер не сложился. Прежде всего, из-за чрезмерных амбиций игрока и агента. Покупка Макарчука не была приоритетом, поэтому мы спокойно отказались от этого трансфера.