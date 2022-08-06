Гендиректор «Спартака»: «Кто теперь советник Федуна? Не знаю, спросите у Камоцци или у Федуна»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с трансфера команды.

— Трансферы будут?

— Мы с тренером решим.

— Каттани помогает?

— Пока нет. Контактов вроде мы не поддерживаем. Но я работаю с тренером. Мы в процессе.

— Кто теперь советник Федуна?

— Не знаю, спросите у Камоцци или у Федуна.

— Камоцци привез всех игроков, судя по его публикациям?

— Зачем я буду это комментировать. Я же не знаю.

— Десять дней назад говорили, что Каттани еще 30 дней будет в Москве, а теперь он уехал, почему так скоропостижно?

— Может, он поехал на переговоры.

— Он говорил, что никуда не устроился.

— Не знаю, спросите у Каттани.