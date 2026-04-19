Гендиректор «Сочи» Новиков: «Никто не хочет терять собственное достоинство — ребята борются и бьются»

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о шансах команды на то, чтобы остаться в РПЛ.

«Ребята собрались — молодцы. Но нам нужно выиграть еще пять игр. Команда собралась резко? Просто поздно, а не резко. Никто не хочет терять собственное достоинство. Ребята борются и бьются в каждой игре вне зависимости от соперника, будь то ЦСКА, «Ростов», «Крылья» или «Динамо». Математические шансы остаться в РПЛ есть, поэтому мы будем биться», — сказал Новиков «СЭ».

«Сочи» с 15 очками располагается на последнем, 16-м месте в РПЛ после 25 матчей. Команда одержала две победы подряд в последних турах — команда Игоря Осинькина обыграла ЦСКА (1:0) и «Ростов» (1:0).

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