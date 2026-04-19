«Динамо» Махачкала — «Зенит»: Глушенков и Соболев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Зенитом» в 25-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Анжи-Арене» в Каспийске. Начало — в 14.30 по московскому времени.

«Динамо»: Волк, Аззи, Табидзе, Аларкон, Ахмедов, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Мрезиг, Сундуков, Глушков, Миро.

Запасные: Карабашев, Магомедов, Шихалиев, Алибеков, Кагермазов, Зинович, Джабраилов, Мешид, Ашуров, Магомедов, Агаларов, Сердеров.

«Зенит»: Адамов Д., Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Барриос, Вендел, Джон Джон, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Латышонок, Москвичев, Горшков, Караваев, Адамов А., Алип, Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Кондаков, Педро.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Анжи Арена (Каспийск)

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