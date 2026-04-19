Пруцев и Ахметзянов вступили в перепалку после матча «Локомотива» и «Оренбурга»

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев вступил в перепалку во время послематчевого интервью после победы над «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

Во время интервью Пруцев отреагировал на реплику человека, который находился за камерой. По информации блогера и колумниста «СЭ» Максима Никитина, это был главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов.

— Ты давай не рассказывай, ****, — сказал Пруцев.

— Ты будешь рассказывать мне, *****?

— Да, я.

«Локомотив» (48 очков) занимает третье место в РПЛ и сохранит место в тройке лидеров по итогам тура.

«Оренбург» с 20 очками идет предпоследним в турнирной таблице. Команда Ильдара Ахметзянова продлила серию без побед до пяти матчей.

В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет против «Зенита», а «Оренбург» дома встретится с «Пари НН». Оба матча пройдут 22 апреля.

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