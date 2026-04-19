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Пруцев и Ахметзянов вступили в перепалку после матча «Локомотива» и «Оренбурга»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев вступил в перепалку во время послематчевого интервью после победы над «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

Во время интервью Пруцев отреагировал на реплику человека, который находился за камерой. По информации блогера и колумниста «СЭ» Максима Никитина, это был главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов.

— Ты давай не рассказывай, ****, — сказал Пруцев.

— Ты будешь рассказывать мне, *****?

— Да, я.

«Локомотив» (48 очков) занимает третье место в РПЛ и сохранит место в тройке лидеров по итогам тура.

«Оренбург» с 20 очками идет предпоследним в турнирной таблице. Команда Ильдара Ахметзянова продлила серию без побед до пяти матчей.

В следующем туре «Локомотив» в Москве сыграет против «Зенита», а «Оренбург» дома встретится с «Пари НН». Оба матча пройдут 22 апреля.

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Источник: «Матч Премьер»
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Данил Пруцев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Ильдар Ахметзянов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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