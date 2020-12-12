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Гендиректор «Сочи»: «Фанаты «Спартака» заполнили стадион и посмотрели на нашу победу»

18:35
Дмитрий Рубашко. Фото живуспортом.рф
Дмитрий Рубашко. Фото живуспортом.рф
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 18 тура «Тинькофф РПЛ».

— Все отлично! Команду было видно на поле, — сказал Рубашко в комментарии «СЭ». — Парни молодчики, лучшие! Не хочется никого выделять, все внесли свой вклад. Главный тренер, находясь не рядом с командой, все сделал. Спасибо всем, кто за нас болел!

Что поделаешь, расстроили болельщиков «Спартака», которые заполнили наш стадион. Приехали посмотреть, как мы играем. Второй раз подряд они так проигрывают в Сочи. Это футбол, сегодня мы были лучше.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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