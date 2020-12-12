Гендиректор «Сочи»: «Фанаты «Спартака» заполнили стадион и посмотрели на нашу победу»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 18 тура «Тинькофф РПЛ».

— Все отлично! Команду было видно на поле, — сказал Рубашко в комментарии «СЭ». — Парни молодчики, лучшие! Не хочется никого выделять, все внесли свой вклад. Главный тренер, находясь не рядом с командой, все сделал. Спасибо всем, кто за нас болел!

Что поделаешь, расстроили болельщиков «Спартака», которые заполнили наш стадион. Приехали посмотреть, как мы играем. Второй раз подряд они так проигрывают в Сочи. Это футбол, сегодня мы были лучше.

(Сергей Федоров)