Гендиректор «Сочи»: «Фанаты «Спартака» заполнили стадион и посмотрели на нашу победу»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 18 тура «Тинькофф РПЛ».
— Все отлично! Команду было видно на поле, — сказал Рубашко в комментарии «СЭ». — Парни молодчики, лучшие! Не хочется никого выделять, все внесли свой вклад. Главный тренер, находясь не рядом с командой, все сделал. Спасибо всем, кто за нас болел!
Что поделаешь, расстроили болельщиков «Спартака», которые заполнили наш стадион. Приехали посмотреть, как мы играем. Второй раз подряд они так проигрывают в Сочи. Это футбол, сегодня мы были лучше.
(Сергей Федоров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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