Гендиректор «Рубина»: «Очень рад переменам в судействе, не ожидал, что они произойдут так скоро»

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов позитивно оценил перемены в руководстве российского судейства, о которых было объявлено сегодня на исполкоме РФС.

— Перемены воспринял с большим воодушевлением, — говорит Сайманов. — Они назрели давно, самое главное — приходит свежий человек, не из мира судейства. Мы обсуждали с коллегами судейство по итогам первого круга РПЛ, пришли к единому мнению о том, что перемены необходимы. Когда мы критикуем судей, их наказывают, слышим в ответ — нет арбитров другой квалификации, а тем, что есть, надо работать в Европе.

Мы в ответ говорим о том, что с большими усилиями в нынешней экономической ситуации пытаемся поддерживать финансовое состояние клуба, а при таком судействе нет уверенности, что ошибки непредвзяты. Я рад, что самодостаточный, финансово независимый человек. Не ожидал, что перемены произойдут так быстро, очень им рад. Давно нужно было поменять ситуацию в судействе.

Напомним, сегодня произошла замена руководителя судейского комитета РФС (СК): вместо Николая Левникова его возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц, с июня 2019-го входивший в число членов СК.

Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ), занимающийся всей оперативной деятельностью, включая назначения арбитров, разделят на две части: департамент судейства и департамент инспектирования. Пока этого не случилось, ДСИ будет, как и раньше, возглавлять Александр Егоров.

Левников уходит из судейского комитета и исполкома. Егоров остается в департаменте