Левников уходит из судейского комитета и исполкома. Егоров остается в департаменте

Начались кадровые реформы в российском судействе, о вероятности которых «СЭ» писал в августе этого года.

Произошла замена руководителя судейского комитета РФС (СК): вместо Николая Левникова его возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц, с июня 2019-го входивший в число членов СК. Теперь он — председатель. Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ), занимающийся всей оперативной деятельностью, включая назначения арбитров, разделят на две части: департамент судейства и департамент инспектирования. Пока этого не случилось, ДСИ будет, как и раньше, возглавлять Александр Егоров.

А Левников продолжит работу в УЕФА, в комиссии по развитию судейства, и национальным судейским инструктором в РФС. Кроме того, он по-прежнему возглавляет экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

— В четверг на заседании судейского комитета принята программа реформирования судейской организации, — сообщил в интервью «СЭ» Левников. — Она включает в себя большие организационные и финансовые изменения. Департамент будет разделен на два. Много серьезных моментов, связанных с переводом судей на профессиональные рельсы.

— Что с вашей работой в исполкоме РФС?

— На ближайшей конференции я сложу свои полномочия как член исполкома по должности (соответственно Левникова в исполкоме заменит новый председатель СК Хачатурянц. — Прим.А.Б.). Я считаю, что приход человека (Хачатурянца. — Прим.А.Б.), обладающего управленческим опытом и имеющего административные и финансовые возможности, позволит выполнить программу реформ. (Александр Бобров)

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