Гендиректор профcоюза: «ФИФПро постоянно присылает рекомендации. Снизить зарплату в одностороннем порядке точно не получится»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов объяснил «СЭ», как проходит коммуникация с ФИФПро (Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов).

— С ФИФПро мы каждый день общаемся, — заявил Зотов. — Не хочу афишировать направления, сообщим все по результатам, когда будут конкретные шаги. От них постоянно приходят рекомендации по различным ситуациям, а мы анализируем, насколько это применимо к нам или нет. Сегодня я заполнял очередной опросник, с помощью которого они собирают информацию по ситуации в каждой стране. Ситуация везде разная, поэтому универсальной формулы быть не может.

— Некоторое время назад футболисты «Уфы» жаловались в ФИФПро, что собираются урезать зарплату в одностороннем порядке. Такое едва ли допустимо?

— Всем уже понятно, что в одностороннем порядке действовать неправильно, и такая система не будет работать. Все должно делаться через переговоры, и нельзя снижать зарплату без согласия игроков. Мы стараемся помочь диалогу. От клуба к клубу и от лиги к лиге все решается. (Евгений Белоусов)