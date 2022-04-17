Осинькин рассказал о ситуации с травмированными игроками «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после завершения матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:0) рассказал о ситуации с травмированными игроками команды.

— Какая ситуация сейчас с травмами? Не было Барача, не было Костанцы.

— Несколько дней назад на тренировке у нас не было ни одного флангового защитника. Мы не знали, как будем играть. Мы уже наигрывали различные варианты. Обычно, крайние полузащитники могут занять эту позицию, но у нас они очень атакующие. Думаю, Зиньковский не обрадовался бы, если бы узнал, что будет играть крайнего защитника. В какой-то мере обошлось. Два человека у нас вернулось, они вышли играть и даже подменять их не хотелось. У Барача травма. Он восстановился от одного повреждения, но есть еще проблемы. Он был сегодня в составе, но не планировал выходить.

— Есть ли что-то общее у травм футболистов?

— Фернандо и Горшков получили удары коленом в бедро. Сами понимаете, это не возможно спрогнозировать. Бейл просто поскользнулся после игры, была маленькая проблема.

— С чем связано, что Иван Игнатьев не вышел на замену? У него были проблемы с голеностопом перед матчем с «Уралом».

— Мы хотели выпустить его на замену, дали команду переодеваться. Но в этот момент у Ежова, у которого и так была карточка, случились проблемы со здоровьем, и он попросил замену. Мы были вынуждены выпустить Липового, а не Игнатьева. Понимаю, что ему хотелось сыграть против своей бывшей команды, но мы не могли рисковать здоровьем Ежова.