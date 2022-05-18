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Сегодня, 17:44

Гендиректор «Нижнего Новгорода» рассказал, где команда проведет летние сборы

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, где команда планирует провести летние сборы.

«Где «Нижний Новгород» планирует проводить сборы? Скорее всего, мы будем проводить их у себя на базе, на Бору. У нас для этого созданы очень хорошие условия», — сказал Измайлов «СЭ».

«Нижний Новгород» занимает 11-е место (30 очков) в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

ФК Нижний Новгород
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
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 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
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 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
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 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
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 Урал 29 7 9 13 25-34 30
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 Химки 29 6 11 12 32-46 29
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 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
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