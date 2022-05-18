Гендиректор «Нижнего Новгорода» рассказал, где команда проведет летние сборы

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, где команда планирует провести летние сборы.

«Где «Нижний Новгород» планирует проводить сборы? Скорее всего, мы будем проводить их у себя на базе, на Бору. У нас для этого созданы очень хорошие условия», — сказал Измайлов «СЭ».

«Нижний Новгород» занимает 11-е место (30 очков) в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).