Стыки РПЛ и ФНЛ пройдут 25 и 28 мая, клубы премьер-лиги начнут в гостях

В РФС прошла жеребьевка стыковых матчей на право сыграть в Тинькофф РПЛ.

Обе команды ФНЛ начнут двухматчевое противостояние 25 мая дома. Ответная встреча пройдет 28 мая.

В стыковых матчах примут участие 13-я и 14-я команды РПЛ, а также 3-я и 4-я команды в ФНЛ.

Среди команд РПЛ в стыковых матчах могут сыграть «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Рубин» и «Уфа». В ФНЛ в стыки с четвертого места попал хабаровский СКА, на третью строчку могут выйти «Торпедо», «Оренбург» и «Факел».