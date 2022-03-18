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Леонченко: «Локомотив» сознательно отказался от многомиллионных трансферов и завышенных зарплат»

Леонченко заявил, что «Локомотив» сознательно отказался от многомиллионных трансферов и завышенных зарплат
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Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о новой стратегии развития клуба.

— Вы упомянули стратегию, которую «Локомотив» презентовал осенью. Каких целей, прописанной в ней, клуб уже достиг?

— Стратегия рассчитана на период до 5 лет, мы ее реализовываем. Важно понимать, что это не волшебная палочка, которая мгновенно обеспечит желаемые результаты. Это каждодневная кропотливая работа всего коллектива. Это инвестиции, которые уже сделаны — теперь нам нужно время, чтобы реализовать задуманное во всех аспектах работы.

Например, мы уже изменили подход клуба к закупкам. Планомерно отходим от закупок у «единственного поставщика» и расширяем практику открытых рыночных тендеров. Многие контрагенты привыкли жить за счет клуба, годами работая с нами на нерыночных условиях. Эта ситуация меняется. Клуб становится более прозрачными и эффективными.

В плане комплектования основной команды «Локомотив» сознательно отказался от многомиллионных трансферов, завышенных зарплат. В том числе за счет этого в 2021 году мы снизили общий ФОТ на 25 процентов по сравнению с прошлым периодом. Это не «экономия», а работа на перспективу, обеспечение устойчивости клуба на несколько лет вперед, и неожиданно возникшая непростая международная обстановка подтверждает правильность такого подхода.

В отличие от того, как жил клуб в предыдущие годы, сейчас мы смотрим на несколько сезонов вперед. Средний возраст команды значительно снизился, «Локомотив» стал одним из самых молодых клубов в РПЛ. Мы доверяем молодым игрокам, обеспечиваем их игровой практикой — это залог их дальнейшей успешной карьеры. Серьезный акцент сделан и на развитие нашей академии, особенно в части использования современных методик подготовки и создания условий для здоровой спортивной конкуренции.

 
Пабло. «Пабло продали дороже, чем купили — это удачная сделка». Интервью гендиректора «Локомотива»

 

Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
8
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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