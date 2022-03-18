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Канчельскис: «Если лидеры «Спартака» дадут слабину, «Нижний» может победить их»

Канчельскис назвал причину, по которой «Нижний Новгород» может обыграть «Спартак»
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Нижний Новгород» — «Спартак» в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Нижний» устроит и ничья, а «Спартаку» надо реабилитироваться после поражения. Думаю, что «Спартак» едет только за победой. Интересная игра будет. Все понимают, какая ситуация у «Спартака». Все выходят с двойным желанием победить. Посмотрим. Интересная игра будет. Все будет зависеть от спартаковских лидеров, как они настроятся, как будут себя чувствовать. Если они дадут слабину, «Нижний Новгород» может победить их", — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» пройдет 19 марта на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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