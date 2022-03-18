Канчельскис: «Если лидеры «Спартака» дадут слабину, «Нижний» может победить их»

Экс-футболист «МЮ» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Нижний Новгород» — «Спартак» в рамках 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Нижний» устроит и ничья, а «Спартаку» надо реабилитироваться после поражения. Думаю, что «Спартак» едет только за победой. Интересная игра будет. Все понимают, какая ситуация у «Спартака». Все выходят с двойным желанием победить. Посмотрим. Интересная игра будет. Все будет зависеть от спартаковских лидеров, как они настроятся, как будут себя чувствовать. Если они дадут слабину, «Нижний Новгород» может победить их", — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» пройдет 19 марта на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14:00 по московскому времени.