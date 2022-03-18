В «Локомотиве» рассказали, будет ли клуб праздновать 100-летний юбилей

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, будет ли клуб праздновать 100-летний юбилей

— В этом году «Локомотиву» исполнится 100 лет. Планирует ли клуб масштабное празднование?

— Мы проделали большую работу по подготовке к 100-летнему юбилею «Локомотива», хотели устроить запоминающийся праздник для наших болельщиков. Планировали объявить весь сезон-2022/23 юбилейным, программа составлена на весь год. К огромному сожалению, мы все видим, что сейчас не самый подходящий момент для праздника. Планируем обсудить этот вопрос с болельщиками на следующей встрече, которая состоится в ближайшие две недели.