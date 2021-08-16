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Гендиректор «Крыльев Советов» оценил игру команды в матче с «Рубином»

14:36
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал матч команды против «Рубина» (1:1) в 4-м туре Тинькофф РПЛ.

В воскресенье, 15 августа, казанцы сыграли вничью с самарским клубом.

«Играли хорошо, команда старалась. Хотелось выиграть, но пропустили неудачный гол. Результатом, скорее, удовлетворен, но хотелось выиграть. Конечно, для команды важно, что удалось набрать первое очко в РПЛ, любое очко для нас важно. Мы ко всем матчам готовимся только с мыслями о победе. С другими мыслями невозможно готовиться, иначе смысла нет. Настрой только на победу», — цитирует Андреева ТАСС.

21 августа «Крылья» сыграют с «Сочи» на стадионе «Солидарность-Арена». Начало — в 20.00 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12139887

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Виктория Кравченко все материалы автора

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