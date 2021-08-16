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Михаил Кержаков: «Локомотив» расслабился после удаления, за что и поплатился»

13:35
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков подвел итоги матча четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Игра получилась очень эмоциональной? Скорее, так можно говорить о концовке. Первый тайм был напряженным в плане борьбы, но это ожидалось. Матчи с «Локомотивом» на выезде всегда проходят практически по такому сценарию. Много единоборств, неуступчивый футбол, минимум моментов, не очень много голов. До удаления во втором тайме так и играли. После красной карточки Далеру Кузяеву «Локомотив», наверно, немного расслабился, подумал, что сейчас преимущество будет у него и он забьет, за что и поплатился. Мы выбегали в контратаки и могли отличиться несколько раз. В итоге заработали пенальти. 

11-метровый в ворота «Зенита»? Пенальти, мне кажется, был. Но, судя по всему, за секунду до нарушения в штрафной был фол на Венделе. С моей позиции четко было не разглядеть, но он сам говорил и ребята после игры говорили — Вендела толкали», — цитирует Кержакова официальный сайт клуба.

«Зенит» потерял первые очки в сезоне, но с 10 баллами команда из Санкт-Петербурга продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-08-16-mikhail-kerzhakov-posle-udaleniya-vybegali-v-kontrataki-i-mogli-neskolko-raz-otlichitsya.htm

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Александр Кравченко все материалы автора

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